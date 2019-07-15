https://static.news.ru/photo/10e332e2-a6ce-11e9-a06f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почти 30 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией в пригороде Гонконга Шатин.

В общей сложности ранения получили 28 человек, 11 из которых – сотрудники правоохранительных органов. Госпитализированы 22 человека. Состояние двоих из них медики оценивают как критическое, ещё четверых – как тяжёлое.

Изначально антиправительственная демонстрация протекала мирно. Однако в какой-то момент часть протестующих попыталась перекрыть несколько улиц. Полиция начала теснить протестующих, что и привело к потасовкам. Участники акции бросали в стражей порядка бутылки и другие предметы, а силовики применяли резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.

По словам комиссара полиции Гонконга Стивена Ло Вай-Чунга, протестующие совершенно утратили контроль над собой и продолжали избивать даже упавших на землю полицейских.

По данным организаторов демонстрации, в ней принимали участие около 115 тысяч человек. В полиции утверждают, что численность митингующих не превышала 28 тысяч человек. В ходе беспорядков были арестованы 37 демонстрантов, сообщает South China Morning Post .

Ранее News.ru писал, что поводом для акции протеста послужил законопроект, предусматривающий механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Организаторы демонстрации полагают, что под его действие могут попасть и правозащитники.