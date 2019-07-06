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Почти 600 пейсов отменены в международном аэропорту Пекина «Шоуду» в связи с плохими погодными условиями.

Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани, 6 июля планировалось принять 1995 самолётов и отправить 2021, однако время 265 вылетов и 317 прилётов пришлось перенести.

По данным синоптиков, всю субботу в китайской столице будут идти ливни. Местами ожидаются грозы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что после представления прокуратуры начальство аэропорта Шереметьево приняло меры по устранению нарушений, которые привели к проблемам с выдачей багажа. Несколько топ-менеджеров организации были уволены, так как не справились со своими обязанностями.