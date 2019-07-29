https://static.news.ru/photo/ce64f7d8-b1e1-11e9-a841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общественные беспорядки, которые вспыхнули в Гонконге, оказывают негативное влияние на экономику и финансовый сектор, сообщила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам этого специального административного района и Макао Сюй Луин.

По её словам, до недавних событий власти поддерживали благоприятные условия для ведения бизнеса.

Однако столкновения и насилие, происходящие в последние дни, оказали серьёзное негативное влияние на общественный порядок этого региона, как и на международную ситуацию, — заключила она.

Сюй Луин пояснила, что при снижении уровня доверия в коммерческих кругах финансовый сектор «естественным образом становится более уязвимым к внешним рискам».

Официальный представитель добавила, что в настоящее время важно остановить эскалацию насилия, иначе негативные тенденции в экономике Гонконга, выражающиеся падением розничных цен и снижением турпотока, усилятся, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее глава канцелярии Центрального народного правительства Китая Ван Чжиминь заявил, что власти решительно осуждают радикальные действия протестующих в Гонконге.