https://static.news.ru/photo/2ca2173c-9c1f-11e9-bc2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

Неопознанный летающий объект, который был зафиксирован над демилитаризованной зоной Северной и Южной Корей, оказался плотно летящей стаей птиц, рассказал представитель Комитета начальников штабов Республики Корея.

По его словам, после обнаружения неустановленного летательного аппарата в воздух были подняты несколько истребителей Военно-воздушных сил РК. Во избежание ЧП армия Южной Кореи предупредила о вылете представителей соседней страны, передаёт ТАСС .