Неопознанный летающий объект, который был зафиксирован над демилитаризованной зоной Северной и Южной Корей, оказался плотно летящей стаей птиц, рассказал представитель Комитета начальников штабов Республики Корея.
По его словам, после обнаружения неустановленного летательного аппарата в воздух были подняты несколько истребителей Военно-воздушных сил РК. Во избежание ЧП армия Южной Кореи предупредила о вылете представителей соседней страны, передаёт
Ранее в разделяющей Северную и Южную Кореи демилитаризованной зоне состоялась уже третья по счёту встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.