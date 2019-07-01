Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

Неопознанный летающий объект, который был зафиксирован над демилитаризованной зоной Северной и Южной Корей, оказался плотно летящей стаей птиц, рассказал представитель Комитета начальников штабов Республики Корея.

По его словам, после обнаружения неустановленного летательного аппарата в воздух были подняты несколько истребителей Военно-воздушных сил РК. Во избежание ЧП армия Южной Кореи предупредила о вылете представителей соседней страны, передаёт ТАСС.

Ранее в разделяющей Северную и Южную Кореи демилитаризованной зоне состоялась уже третья по счёту встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Стороны договорились о скорейшем решении взаимных спорных вопросов, писал News.ru.

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