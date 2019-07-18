https://static.news.ru/photo/90e92c84-a9ea-11e9-9dd7-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники МВД Киргизии не собираются задерживать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева с применением силы. Он 19 июля в третий раз приглашён на допрос в ведомство как свидетель по уголовному делу.

Предыдущие две повестки бывший глава государства проигнорировал. После этого его представитель Кундуз Жолдубаева заявила, что силовики готовят силовой захват Атамбаева, однако в ведомстве данное утверждение опровергли, сообщает ТАСС .

Парламент Киргизии 27 июня лишил Атамбаева неприкосновенности, и теперь он может быть привлечён к уголовной ответственности. Бывший президент подозревается в нескольких эпизодах. Обвинения касаются в том числе коррупции и незаконного освобождения из мест заключения местного криминального авторитета.

Атамбаев заявил о политическом преследовании со стороны нынешних властей страны. Экс-президент также напомнил, что у него имеется наградное оружие, и в случае попытки силового захвата он готов отстреливаться.

Ранее News.ru сообщал, что госдепартамент США призвал сограждан временно отказаться от посещения ряда находящихся на южной окраине киргизской столицы сёл из-за напряжённой общественно-политической обстановки в этом районе. Она связана с лишением Атамбаева неприкосновенности. В настоящее время ведётся подготовка к приёму большого количества людей в резиденции экс-главы Киргизской Республики, расположенной в селе Кой-Таш за пределами Бишкека.