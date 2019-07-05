https://static.news.ru/photo/1aa0be1c-9f2b-11e9-81ae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Британский рыбак Джон Харви установил мировой рекорд, поймав в одном из водоёмов Таиланда сиамского карпа, вес которого составил почти 105 килограммов.

42-летнему мужчине потребовалось около полутора часов, чтобы достать карпа из воды.

Она почти не сопротивлялась, проблема была в весе, — цитирует Харви издание The Sun .

Рыбаку удалось установить мировой рекорд. До этого самый большой выловленный сиамский карп весил на 4,5 килограмма меньше.

Ранее News.ru сообщал, что в России названы лучшие регионы для рыбалки. По данным опроса, 46% предпочитают рыбачить в Карелии. В тройку лидеров мест с лучшими условиями для этого вида отдыха вошли также Крым и Байкал (по 12%). Большое количество любителей рыбной ловли проголосовали за Астраханскую (10%), Ленинградскую области (6%) и Краснодарский край (6%).