Дым от лесных пожаров, которые бушуют в сибирских регионах России, добрался до ряда районов Монголии.
Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири, — цитирует РИА Новости представителя монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжава Соронзонболда.
Он уточнил, что 29 июля дым добрался до северных районов Монголии, а вечером 30 июля — до Улан-Батора.
Как ранее писал News.ru, сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском Крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уничтожил объёмы годовой вырубки в РФ.
Шаманы трёх регионов Сибири соберутся на Ольхоне, чтобы провести обряд по призыву дождей на лесные пожары. Председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев сообщил, что в обряде примут участие представители Бурятии, Забайкалья и Иркутской области общим числом около 40 человек. Ритуал проведут 4 августа.