https://static.news.ru/photo/d71f209a-b378-11e9-b096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Дым от лесных пожаров, которые бушуют в сибирских регионах России, добрался до ряда районов Монголии.

Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири, — цитирует РИА Новости представителя монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжава Соронзонболда.

Он уточнил, что 29 июля дым добрался до северных районов Монголии, а вечером 30 июля — до Улан-Батора.

Как ранее писал News.ru, сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском Крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уничтожил объёмы годовой вырубки в РФ.

Шаманы трёх регионов Сибири соберутся на Ольхоне, чтобы провести обряд по призыву дождей на лесные пожары. Председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев сообщил, что в обряде примут участие представители Бурятии, Забайкалья и Иркутской области общим числом около 40 человек. Ритуал проведут 4 августа.