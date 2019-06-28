https://static.news.ru/photo/c9243eee-997e-11e9-b4fa-fa163e074e61_1024.jpg Виктория-Пик Фото: Kohls/imageBROKER.com/Global Look Press

Один из самых дорогих особняков в Азиатско-Тихоокеанском регионе приобрёл 22-летний предприниматель Мэттью Чэн. Речь идёт о вилле в Гонконге стоимостью 916 млн гонконгских долларов ($117 млн).

Особняк расположен в престижном районе – на возвышенности Пик Виктория. С него открывается панорамный вид на гавань и небоскрёбы. Площадь дома 806 кв. м, в нём четыре этажа, имеется сад, а на крыше есть всё необходимое для пикника.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, Мэттью Чэн ведает образовательным сектором в многопрофильном конгломерате Cheung&Sons, которым владеет его отец, частный магнат Кенни Чэн. Сын занимается учебными курсами и частными уроками для школьников и студентов, подготовкой в лучшие европейские вузы. Свой бизнес Чэн-младший открыл в Лондоне, будучи 19-летним студентом. Он организовал курсы китайского языка в нескольких английских школах.

Ранее News.ru писал, что основатель компании Facebook Марк Цукерберг тайно приобрёл два особняка в курортном районе близ озера Тахо на границе штатов Калифорния и Невада. Бизнесмен отдал за них $59 млн.