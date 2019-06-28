Один из самых дорогих особняков в Азиатско-Тихоокеанском регионе приобрёл 22-летний предприниматель Мэттью Чэн. Речь идёт о вилле в Гонконге стоимостью 916 млн гонконгских долларов ($117 млн).
Особняк расположен в престижном районе – на возвышенности Пик Виктория. С него открывается панорамный вид на гавань и небоскрёбы. Площадь дома 806 кв. м, в нём четыре этажа, имеется сад, а на крыше есть всё необходимое для пикника.
Как сообщает
Ранее News.ru писал, что основатель компании Facebook Марк Цукерберг тайно приобрёл два особняка в курортном районе близ озера Тахо на границе штатов Калифорния и Невада. Бизнесмен отдал за них $59 млн.