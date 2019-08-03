https://static.news.ru/photo/144b4b14-b5c8-11e9-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johannes P. Christo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство туризма Индонезии планирует привлечь российских туристов и на другие острова, чтобы они посещали не только Бали. Об этом сообщила замглавы ведомства Ниа Нисчая.

По её словам, с января по июнь текущего года республику посетили более 7,8 млн иностранных туристов, из них 79,5 тысячи — россияне.

У нас много островов, которые можно посетить. Для этого мы планируем увеличить число низкобюджетных авиаперевозчиков и построить для них специальные терминалы в аэропортах, — цитирует замминистра « Интерфакс ».

Нисчая также рассказала, что турпоток из России с каждым годом увеличивается. В первом полугодии рост составил 15,5%, это 79,5 тысячи человек. По итогам 2019 года в Индонезии ожидают более 20 млн иностранных туристов, в том числе около 167 тысяч россиян.

Ранее News.ru писал, что Индонезия заняла второе место в списке самых гостеприимных стран мира. Возглавил рейтинг Таиланд. В первой пятёрке также оказались Мексика, Тайвань и Индия.