Министерство иностранных дел России посоветовало гражданам РФ, находящимся в Гонконге, избегать мероприятий с большим числом участников из-за акций протеста в регионе. Местные жители недовольны рассмотрением поправки к закону об экстрадиции.
В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ на официальной странице ведомства в Twitter.
#КНР - В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/JVO0bNS3OY
Демонстрации продолжаются с начала июня текущего года. В них приняли участие, по данным организаторов, около 1 млн человек. В некоторых столкновениях с гражданами силовики применяли против людей слезоточивый газ.
Столь массовых манифестаций в Гонконге не было с так называемой Революции зонтиков 2014-го, когда протестующие также выходили против пекинской инициативы, касавшейся контроля над системой местных выборов, писал News.ru.
Гонконгу гарантирована независимость от материкового Китая до 2047 года.