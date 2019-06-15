https://static.news.ru/photo/54e72cc8-9035-11e9-b483-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/priboghani

Министерство иностранных дел России посоветовало гражданам РФ, находящимся в Гонконге, избегать мероприятий с большим числом участников из-за акций протеста в регионе. Местные жители недовольны рассмотрением поправки к закону об экстрадиции.

16 июня 2019 года в Гонконге началась очередная акция.

В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ на официальной странице ведомства в Twitter .

#КНР - В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/JVO0bNS3OY — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 16 июня 2019 г.

Демонстрации продолжаются с начала июня текущего года. В них приняли участие, по данным организаторов, около 1 млн человек. В некоторых столкновениях с гражданами силовики применяли против людей слезоточивый газ.

Столь массовых манифестаций в Гонконге не было с так называемой Революции зонтиков 2014-го, когда протестующие также выходили против пекинской инициативы, касавшейся контроля над системой местных выборов, писал News.ru.

Гонконгу гарантирована независимость от материкового Китая до 2047 года.