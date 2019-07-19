Гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с прохождением очередной многотысячной акции протеста.
Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
#КНР - в правительственном комплексе Гонконга проходит многотысячная акция протеста; зафиксированы сбои в работе общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/3X1gCEnwEB
Антиправительственные митинги начались в Гонконге несколько недель назад. Поводом для них послужил законопроект, предусматривающий механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.
Как ранее писал News.ru, во время одной из таких акций в пригороде Шатин пострадали 28 человек, включая 11 сотрудников полиции. В ходе столкновений протестующие забрасывали стражей порядка бутылками. А те применяли баллончики с перцовым газом и дубинки.