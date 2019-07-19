https://static.news.ru/photo/6cabd076-abb4-11e9-86e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lyu Xiaowei/Global Look Press

Гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с прохождением очередной многотысячной акции протеста.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

#КНР - в правительственном комплексе Гонконга проходит многотысячная акция протеста; зафиксированы сбои в работе общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/3X1gCEnwEB — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 21 июля 2019 г.

Антиправительственные митинги начались в Гонконге несколько недель назад. Поводом для них послужил законопроект, предусматривающий механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.

Как ранее писал News.ru, во время одной из таких акций в пригороде Шатин пострадали 28 человек, включая 11 сотрудников полиции. В ходе столкновений протестующие забрасывали стражей порядка бутылками. А те применяли баллончики с перцовым газом и дубинки.