Один человек погиб во время тропического шторма в северо-восточной части Вьетнама. Стихия бушует в провинциях Куангнинь и Тханьхоа.
Ещё 13 граждан считаются пропавшими без вести, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в социальной сети Twitter. Ураган вызвал наводнения и оползни.
Тропический шторм «Вифа» обрушился на побережье провинций Куангнинь и Тханьхоа на северо-востоке страны (Вьетнам. — News.ru.), вызвав наводнения и оползни. Один человек погиб, 13 пропали без вести, — говорится в заявлении.
#Вьетнам - тропический шторм "Вифа" обрушился на побережье провинций Куангнинь и Тханьхоа на северо-востоке страны, вызвав наводнения и оползни. Один человек погиб, 13 пропали без вести pic.twitter.com/dQcZZALQHx