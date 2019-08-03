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Один человек погиб во время тропического шторма в северо-восточной части Вьетнама. Стихия бушует в провинциях Куангнинь и Тханьхоа.

Ещё 13 граждан считаются пропавшими без вести, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в социальной сети Twitter. Ураган вызвал наводнения и оползни.

Тропический шторм «Вифа» обрушился на побережье провинций Куангнинь и Тханьхоа на северо-востоке страны (Вьетнам. — News.ru.), вызвав наводнения и оползни. Один человек погиб, 13 пропали без вести, — говорится в заявлении.

Ранее News.ru писал, что Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил об усилении шторма «Эрик» в Тихом океане. Максимальная скорость ветра достигает 120 км/ч.

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