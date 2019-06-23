https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Власти южной китайской провинции Хайнань презентовали план развития яхтенного туризма в создающейся на острове пилотной зоне свободной торговли.

Согласно плану, между Хайнанем и специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао) будет действовать режим свободной навигации яхт. В связи с этим соответствующим ведомствам необходимо разработать новые подходы к управлению индустрией яхтенного бизнеса.

В план действий, в том числе, внесена процедура упрощения захода и выхода яхт из Сянгана и Аомэня на Хайнане, а также взаимное признание сертификационных документов на такие суда, передаёт « Хайнань жибао ».

Ранее News.ru писал, что российские туристы чаще всего арендуют яхты на средиземноморских курортах в июне и июле.