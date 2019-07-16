https://static.news.ru/photo/6334d254-a7c2-11e9-ba82-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Чернобыль» Фото: Home Box Office (HBO)

Нагашибай Жусупов, который был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, скончался после просмотра сериала «Чернобыль». По словам дочери ликвидатора, он покончил с собой.

Инцидент произошёл в конце июня к городе Актобе, Казахстан. Девушка рассказала, что отец смотрел картину «со слезами на глазах». Сериал вызвал у Жусупова воспоминания: он работал прямо рядом с реактором в четвёртом блоке. После этого он почти всю жизнь страдал от сильных головных болей, передаёт « Царьград ».

Ранее News.ru писал, что начальник управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко сообщил, что в украинской столице запустят тематическую экскурсию по мотивам сериала телеканала HBO «Чернобыль». Она должна будет показать жизнь обычных киевлян весной 1986 года.