Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Политическая ситуация на Кипре и развитие двусторонних отношений стали темами встречи главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ЦК «Прогрессивной партии трудового народа Кипра» Андроса Киприану. Политик прибыл в Россию для участия в международном форуме «Развитие парламентаризма».

В ходе беседы обсуждались нынешнее состояние и перспективы развития российско-кипрского сотрудничества, — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В части проблемы кипрского урегулирования российская сторона подтвердила приверженность «всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому» решению вопроса на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.

В МИД России подчеркнули, что навязывание извне «готовых рецептов и графиков» недопустимо.

«Прогрессивная партия трудового народа Кипра» является оппозиционной в стране после парламентских выборов 2016 года, победу в которых одержало движение «Демократический сбор».

Ранее News.ru писал, что ряд американских сенаторов выдвинул властям Кипра ультиматум о необходимости закрыть для российских военных кораблей доступ к островным портам.

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