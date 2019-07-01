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Автобусы-рестораны («бустораны») появились на улицах столицы Южной Кореи — Сеула. В транспорте жителям и гостям города предлагают не только совершить экскурсию по мегаполису, но и утолить голод во время путешествия, например жареным в соусе барбекю мясом угря.

Авторы идеи рекомендуют совершать поездки вечером или ночью, так как одной из остановок на подобных маршрутах является красивая набережная реки Ханган, освещённая множеством фонарей, пишет Korea Times. По прибытии пассажирам...