Лавров обсудил с главой оппозиции Кипра политику и сотрудничество
Максим Величко
19:29, 01 июля 2019
https://static.news.ru/photo/57a1c2f2-9c1f-11e9-801f-fa163e074e61_1024.jpgСергей ЛавровФото: Сергей Булкин/News.ru
Политическая ситуация на Кипре и развитие двусторонних отношений стали темами встречи главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ЦК «Прогрессивной партии трудового народа Кипра» Андроса Киприану. Политик прибыл в Россию для участия в международном форуме «Развитие парламентаризма».
В ходе беседы обсуждались нынешнее состояние и перспективы развития российско-кипрского сотрудничества, — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В части проблемы кипрского урегулирования российская сторона подтвердила приверженность «всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому» решению вопроса на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.
В МИД России подчеркнули, что навязывание извне «готовых рецептов и графиков» недопустимо.
«Прогрессивная партия трудового народа Кипра» является оппозиционной в стране после парламентских выборов 2016 года, победу в которых одержало движение «Демократический сбор».
Ранее News.ru писал, что ряд американских сенаторов выдвинул властям Кипра ультиматум о необходимости закрыть для российских военных кораблей доступ к островным портам.