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Взрыв произошёл 19 июля на одной из фабрик в китайской провинции Хэнань.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало, передаёт Центральное телевидение КНР. Ранее News.ru сообщал, что в результате взрыва на складе фабрики в провинции Китая Шаньдун погибли шесть человек. Ещё...