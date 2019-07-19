Супермаркеты Южной Кореи перестали продавать продукты питания, алкоголь и сигареты из Японии. В магазинах стали появляться объявления о полном отсутствии товаров из соседней страны.
Школы, запланировавшие организованные экскурсии в Японию, отказываются от поездок, передаёт
Кроме того, жители страны проводят митинги возле магазинов одежды японской парки Uniqlo.
Ранее News.ru писал, что официальный Сеул потребовал от Токио отменить введённые экспортные ограничения на материалы стратегического назначения. О них шла речь на переговорах, завершившихся в японской столице.