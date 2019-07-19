Фото: Leopoldo Pena/Global Look Press

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил, что информация о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Он принёс свои извинения родным и близким политика, а также всем гражданам страны.

Рубаев подчеркнул, что ранее озвученные им данные были опровергнуты тем же источником. Ранее Рубаев заявил о смерти президента Туркмении. По его словам, политик скончался, когда ушёл в отпуск, писал News.ru.