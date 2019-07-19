Несколько китайских компаний обратились к властям государства с просьбой освободить от импортных пошлин сельскохозяйственную продукцию из США. Этот шаг рассматривается как реализация договорённостей главы КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.
Согласно заявлению китайских властей, некоторые отечественные компании запросили экспортёров США о закупке сельскохозяйственной продукции. Они также обратились к руководству страны с просьбой о снятии дополнительных тарифов на американскую продукцию, – цитирует ТАСС репортаж Центрального телевидения КНР.
Как писал News.ru, руководство Китая готово снять повышенные пошлины на американские товары в случае успешного разрешения торгово-экономических споров. Об этом заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн. Он дал позитивную оценку встрече Трампа и Си Цзиньпина в Осаке, а также отметил, что группы переговорщиков США и Китая находятся в постоянном контакте.