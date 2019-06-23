https://static.news.ru/photo/33ac79b4-9580-11e9-ae0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число пострадавших при землетрясении, которое произошло 22 июня в китайской провинции Сычуань, возросло до 31.

По данным правительства городского округа Ибинь, более 20 человек находятся в больницах.

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в уезде Гун городского округа Ибинь. Глубина залегания очага составила 10 км. Позднее сейсмологи сообщили об ещё примерно 10 афтершоках магнитудой от 3,0 до 4,6, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировала Геологическая служба США (USGS) на севере штата Калифорния.