https://static.news.ru/photo/7e0313f4-9e47-11e9-ab31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти нескольких провинций Китая потребовали от жителей, несмотря на жаркую погоду, соблюдать правила приличия. На улицах теперь запрещено появляться с обнаженным торсом или босиком.

Помимо этого, не рекомендуется плавать, мыться и стирать одежду в фонтанах, озёрах и прудах, которые расположены в городской черте.

Правила и рекомендации изданы в специальном циркуляре, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Они оговаривают подобающий внешний вид граждан в публичных местах, таких как парки, скверы, различные достопримечательности или общественный транспорт.

В качестве наиболее эффективной меры воздействия избрано порицание. Фотографии нарушителей настоятельно рекомендовано публиковать на страницах городских газет и показывать в эфире муниципального телевидения. Вместе с тем, предусмотрены и штрафы.

Тем временем жара на большей части Китая между усиливается. В ближайшие дни, как предрекают метеорологи, воздух может прогреться до +40 градусов.

Ранее News.ru писал, что высокая температура провоцирует обострение хронических болезней. Поэтому медики посоветовали несколько способов, как можно справиться с жарой.