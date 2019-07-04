Власти нескольких провинций Китая потребовали от жителей, несмотря на жаркую погоду, соблюдать правила приличия. На улицах теперь запрещено появляться с обнаженным торсом или босиком.
Помимо этого, не рекомендуется плавать, мыться и стирать одежду в фонтанах, озёрах и прудах, которые расположены в городской черте.
Правила и рекомендации изданы в специальном циркуляре, передаёт
В качестве наиболее эффективной меры воздействия избрано порицание. Фотографии нарушителей настоятельно рекомендовано публиковать на страницах городских газет и показывать в эфире муниципального телевидения. Вместе с тем, предусмотрены и штрафы.
Тем временем жара на большей части Китая между усиливается. В ближайшие дни, как предрекают метеорологи, воздух может прогреться до +40 градусов.
Ранее News.ru писал, что высокая температура провоцирует обострение хронических болезней. Поэтому медики посоветовали несколько способов, как можно справиться с жарой.