https://static.news.ru/photo/611363c6-ade1-11e9-83a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zhao Qirui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китай планирует сохранять необходимый для госбезопасности минимальный уровень ядерного потенциала, отказавшись от участия в гонке вооружений. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне, которую опубликовал Госсовет КНР.

Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности, – цитирует документ РИА Новости .

Отмечается, что КНР ни при каких условиях не намерен использовать ядерное оружие первым, а также не станет угрожать применением ядерного потенциала неядерным государствам.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил о намерении вооружённых сил страны продолжить проведение совместных операций с Россией. Он также высказался относительно инцидента с вторжением в воздушное пространство Южной Кореи. Цянь подчеркнул, что авиация Китая и России не допустила нарушений в ходе совместного патрулирования над Японским морем.