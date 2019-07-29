https://static.news.ru/photo/f190500c-b20b-11e9-b0cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: c32/Global Look Press

Китай снизил долю доллара США в валютных резервах с 79% в 2005 году до 58% — в 2014 году.

По данным South China Morning Post , доля недолларовых активов в валютных резервах страны за тот же период увеличилась вдвое — с 21% до 42%.

Структура валютных резервов с каждым днём становится все более диверсифицированной, — приводит издание заявление Государственного управления валютного контроля Китая, которое впервые раскрыло данные о валютных резервах.

Как ранее сообщал News.ru, от доллара избавляется и Россия — Центральный банк страны скупает золото и сокращает вложения в госдолг США. Только в июле прошлого года Центробанк приобрёл 840 тысяч тройских унций или более 26,1 тонны драгоценного металла. В последний раз больше золота за месяц — 880 тысяч тройских унций или 27,37 тонны — регулятор купил в ноябре 2017 года.