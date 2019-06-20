Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею стал попыткой Китая продемонстрировать американскому руководству, в чьих руках на самом деле находится ключ к урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Такой вывод можно сделать из того, что публиковала региональная пресса накануне переговоров китайского лидера с его северокорейской коллегой Ким Чен Ыном. Пхеньян же, как можно ожидать, на следующих переговорах с американцами капитализирует результаты этой поездки, ставшей со стороны китайского председателя первой за 14 лет.

Ещё до того, как Си начал свой государственный визит в Пхеньян, стало понятно, зачем в действительности председатель КНР делает первый за 14 лет «вояж» в закрытую от всего мира страну.

Я готов укреплять диалог и сотрудничество с КНДР, совместно продвигать переговоры по урегулированию проблемы Корейского полуострова, вносить активный вклад в региональную стабильность, развитие и процветание. Си Цзиньпин председатель КНР

По словам китайского лидера, его страна поддерживает тот разговор по проблеме ядерного оружия, в рамках которого были бы учтены все опасения северокорейской стороны. КНР, как подчеркнул Си Цзиньпин, готова дать стимул продвижению равноправного диалога между Соединёнными Штатами и КНДР. Пекин, как следует из обращения Си, выступает за «правильные политические меры» в вопросах, связанных с разоружением на полуострове. Что Пекин подразумевает под такими мерами, не вполне ясно.

Переговоры Кима и Си начались 20 июня. Известно, что главу китайского государства сопровождает немалая правительственная делегация, в состав которой входят глава канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел Ван И, глава Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн.

Ким Чен Ын и Си Цзыньпин Jiang ren/Imaginechina/Global Look Press

Китайский государственный визит, который проходит в 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами, декларативно направлен на то, чтобы дать более широкий размах взаимодействию в сферах туризма, образования, культуры, спорта, молодёжных обменов и народного хозяйства, сказал председатель КНР. Си Цзиньпин отметил, что визит должен «дать искру», которая обеспечит в долгосрочной перспективе преемственность отношений. Впрочем, содержательная часть этих переговоров (речь шла главным образом об уже согласованных проектах) оставляет впечатление, что поездка носит скорее символический характер — чтобы продемонстрировать уровень отношений тем глобальным игрокам, которые не испытывают симпатий ни к Пекину, ни к Пхеньяну.

Не случайно англоязычная китайская газета Global Times накануне встречи лидеров КНР и КНДР вышла с материалом о том, что стабильности Азии мешают США.

Соединённые Штаты усиливают напряжённость, предпринимают безответственные и непоследовательные резкие шаги на переговорах, — гласит редакционная статья издания китайских партийных кругов. — Китай — близкий сосед КНДР и всегда поддерживал попытки урегулирования проблемы ядерного разоружения мирным путём, стремясь предоставить её населению гуманитарную помощь для преодоления трудностей.

Global Times считает, что американскому руководству нужно сменить тон и заняться теми мерами, которые помогут восстановить диалог с Пхеньяном. В качестве контрпримера издание приводит контакты КНДР и Китая, которые, по мнению издания, «почти лишены расхождений». Впрочем, газета признаёт: расхождения, конечно, были, но они исчезли после того, как Пхеньян сместил акцент на экономическое развитие.

Гипотеза, что исторический визит Си Цзиньпина — это действительно способ вынудить американскую сторону пойти на определённые уступки, имеет право на жизнь. Правда, инициатором подобного манёвра можно считать, пожалуй, только китайскую сторону. Накануне лидер КНДР продемонстрировал готовность продолжать диалог с США, отправив американскому президенту «прекрасное письмо» с позитивными сигналами. У Си же к Трампу слишком много претензий, связанных с ходом торговой войны.