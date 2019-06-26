Экспертные выводы о том, что Китай намерен обогнать Россию как морскую державу, находят косвенное подтверждение в последних реформах военных структур КНР. В настоящее время Пекин ведет трансформацию своей Народной вооруженной милиции, планируя, очевидно, превратить её в силу, которая будет способна оказывать более эффективную поддержку регулярной армии. Как обращают внимание исследователи, теперь на милиции лежит ответственность по обеспечению безопасности морских границ.
В Китае продолжается процесс переформатирования вооруженной милиции. Подразделения, которые отвечали за традиционные для этой структуры задачи — защиту границ, охрану лесного хозяйства и природных ресурсов, пожаротушение и гидроэнергетику, постепенно были переведены в другие национальные ведомства. Эксперты
Впрочем, изменение структуры — не единственное, что было сделано для реформирования Народной вооруженной милиции. Если раньше ведомство управлялось Государственным советом и Министерством общественной безопасности, то теперь оно находится под непосредственным контролем Центрального военного совета Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом
Наряду с финансовыми возможностями Народной вооруженной милиции расширяется и её технологический инструментарий. Сообщается, что её подразделения стали обеспечивать беспилотными летательными аппаратами. Следовательно, это говорит о том, что у ведомства появились возможности по выполнению чрезвычайных задач — как на море, так и на суше. Некоторые подразделения милиции до сих пор проходят подготовку по использованию дронов. В распоряжении Народной вооруженной милиции также находится тяжелое вооружение. После того, как в начале этого года под контроль ведомства
Все эти реформы считаются свидетельством усиления контроля КПК за своими армейскими структурами. Трансформация, как обращают внимание в исследовательской среде, превращает Народную вооруженную милицию в более мощную силу, которая будет не только поддерживать НОАК в возможных военных операциях, но и защищать интересы партии.
Впрочем, если посмотреть шире, то привлечение Народной вооруженной милиции к обеспечению безопасности морских границ вписывается в более глобальные планы КНР. В исследовательской среде фиксировали деятельное стремление Китая стать морской супердержавой. Европейские эксперты отмечали: в этом Поднебесной удалось даже обойти Россию. Об этом