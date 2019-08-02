https://static.news.ru/photo/0ee2d174-b505-11e9-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

В Министерстве иностранных дел Китая считают, что выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа подорвёт стратегический баланс в мире.

Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении, — цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства азиатской страны Хуа Чуньина.

Ранее News.ru писал, что американский президент Дональд Трамп заявил о намерении приостановить обязательства США по ДРМСД и готовится полностью выйти из него.

Позже заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал мнение, что выход Соединённых Штатов из ДРСМД спровоцирует разработку новых видов оружия, что вынудит Россию двигаться в данном направлении семимильными шагами.