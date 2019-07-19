https://static.news.ru/photo/cfa8051a-ac4e-11e9-966e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава канцелярии Центрального народного правительства Китая Ван Чжиминь заявил, что власти решительно осуждают радикальные действия протестующих в Гонконге.

Критике Чжиминя подвергся вандализм активистов, которые забросали здание канцелярии яйцами и нанесли на его стены граффити, а также испачкали герб страны чёрной краской. Чиновник рассказал, что испытал шок и гнев в связи с действиями, «нанесшими ущерб чувствам всего народа Китая», передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов Гонконга применили резиновые пули против участников демонстраций в городе. По данным полиции, активисты бросали в силовиков предметы.