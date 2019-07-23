https://static.news.ru/photo/903261b4-ad52-11e9-86da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Первой экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Нигерию, Мьянму и ряд других государств открыла китайская провинция Гуандун. Первая партия состоит из 300 машин на общую сумму $2,5 млн.

Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на заявление Гуанчжоуской таможни. Отмечается, что первые 10 автомобилей направятся в Камбоджу после разрешения от местных таможенных органов.

Эти автомобили, в том числе три внедорожника и шесть седанов, входят в первую группу подержанных автомобилей общей стоимостью 300 автомобилей на сумму 2,5 миллиона долларов из Гуандуна, которые будут проданы за границу, — цитирует заявление ведомства China Daily .

Ранее News.ru писал, что Китай впервые обогнал США по количеству крупнейших компаний, вошедших в список Fortune Global 500.