https://static.news.ru/photo/a61eb894-9540-11e9-b118-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил письмо от американского президента Дональда Трампа и остался доволен его содержанием.

Информационное агентство КНДР ЦТАК сообщило, что лидер государства назвал письмо отличным, Дональда Трампа — прозорливым и смелым и пообещал изучить интересные соображения, изложенные в послании. Ранее Трамп положительно охарактеризовал письмо, полученное им от главы КНДР, передаёт « Интерфакс ».

News.ru уже писал, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Северную Корею проведёт переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.