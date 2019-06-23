Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил письмо от американского президента Дональда Трампа и остался доволен его содержанием.
Информационное агентство КНДР ЦТАК сообщило, что лидер государства назвал письмо отличным, Дональда Трампа — прозорливым и смелым и пообещал изучить интересные соображения, изложенные в послании. Ранее Трамп положительно охарактеризовал письмо, полученное им от главы КНДР, передаёт «
News.ru уже писал, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Северную Корею проведёт переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.