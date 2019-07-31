Северокорейское ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 31 июля лично руководил испытанием нового реактивного орудия крупного калибра.
«Уважаемый высший руководитель» назвал результаты стрельбы весьма внушительными и заметил, что они станут «неутоляемым мучением» для «сил, самих навлекающих такой случай», пишет
Как писал News.ru ранее, Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР. Заседание, по решению председательствующей в СБ Польши, пройдёт в закрытом режиме.