https://static.news.ru/photo/1ceef2aa-b3ea-11e9-8c3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pyeongyang Press Corps/Pyeongyang Press Corps/Pool via

Северокорейское ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 31 июля лично руководил испытанием нового реактивного орудия крупного калибра.

«Уважаемый высший руководитель» назвал результаты стрельбы весьма внушительными и заметил, что они станут «неутоляемым мучением» для «сил, самих навлекающих такой случай», пишет ЦТАК .

Как писал News.ru ранее, Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР. Заседание, по решению председательствующей в СБ Польши, пройдёт в закрытом режиме.