Гибель людей от терактов стала повседневностью Афганистана, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив надежду на появление сил, которые вернут страну к миру. Об этом он заявил после взрыва в афганском городе Газни.
В Афганистане ежедневно гибнут женщины, дети, старики, ни в чём не виноватые обездоленные люди. Теракты, обстрелы, истязания, артиллерийские удары стали повседневностью, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Руководитель Чечни напомнил, что ответственность за преступление взяли на себя талибы. На этом фоне в Катаре собрались члены правительства Афганистана, а также различные общественные деятели и делегаты от запрещённой в России террористической группировки «Талибан».
Кому нужен был теракт накануне переговоров, кто надоумил совершить его в нужное время? Кому угодно, но только не афганцам. Мы искренне переживаем за афганский народ и очень надеемся, что найдутся силы, способные вернуть мир и согласие Афганистану! — добавил Кадыров.
Как писал News.ru, количество пострадавших в результате прогремевшего 7 июля взрыва в городе Газни на востоке Афганистане увеличилось до 179. Погибли по меньшей мере 12 человек.