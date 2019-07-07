https://static.news.ru/photo/761c86bc-a0b2-11e9-a286-fa163e074e61_1024.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Гибель людей от терактов стала повседневностью Афганистана, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив надежду на появление сил, которые вернут страну к миру. Об этом он заявил после взрыва в афганском городе Газни.

В Афганистане ежедневно гибнут женщины, дети, старики, ни в чём не виноватые обездоленные люди. Теракты, обстрелы, истязания, артиллерийские удары стали повседневностью, — написал Кадыров в своём Telegram-канале .

Руководитель Чечни напомнил, что ответственность за преступление взяли на себя талибы. На этом фоне в Катаре собрались члены правительства Афганистана, а также различные общественные деятели и делегаты от запрещённой в России террористической группировки «Талибан».

Кому нужен был теракт накануне переговоров, кто надоумил совершить его в нужное время? Кому угодно, но только не афганцам. Мы искренне переживаем за афганский народ и очень надеемся, что найдутся силы, способные вернуть мир и согласие Афганистану! — добавил Кадыров.

Как писал News.ru, количество пострадавших в результате прогремевшего 7 июля взрыва в городе Газни на востоке Афганистане увеличилось до 179. Погибли по меньшей мере 12 человек.