Политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. По его словам, политик скончался, когда вышел в отпуск.
Рубаев сослался на информированные источники в среде туркменских бизнесменов и спецслужб. Причина смерти — почечная недостаточность. Бердымухамедов умер 20 июля, передаёт радиостанция «
Ранее News.ru писал, что туркменская газета поздравила Бердымухамедова с днём рождения поэмой «Ангел-хранитель с тобой, почёт тебе, Аркадаг!». 29 июня главе государства исполнилось 62 года.