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Явка избирателей на выборах депутатов местных заксобраний провинций, городов, уездов и районов в КНДР составила 99,98%. Об этом заявили в Центризбиркоме страны.

В голосовании не приняли участие лишь те, кто находится в командировке за границей или работает на кораблях в море, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Общее число избранных парламентариев неизвестно....