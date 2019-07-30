https://static.news.ru/photo/2f179b22-b399-11e9-8c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

44 человека пострадали из-за искусственной волны в аквапарке, которая оказалась выше стандартного. Инцидент произошёл в китайском городе Лунцзин, сообщили местные власти.

Люди врезались друг в друга и отлетали от стенок бассейна, передают « Аргументы недели ». Спасательные жилеты мешали посетителям принять позу, позволяющую избежать травм.

В результате два человека госпитализированы с серьёзными ушибами, ещё трое — с переломами рёбер.

ЧП произошло 29 июля. Правоохранительные органы считают, что причиной мог стать слишком сильный напор воды в генераторе волн.

Ранее News.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в аквапарке в городе Гулькевичи Краснодарского края. Четырёхлетний мальчик пришёл в бассейн вместе с 32-летней матерью и трёхлетним братом.