44 человека пострадали из-за искусственной волны в аквапарке, которая оказалась выше стандартного. Инцидент произошёл в китайском городе Лунцзин, сообщили местные власти.
Люди врезались друг в друга и отлетали от стенок бассейна, передают «
В результате два человека госпитализированы с серьёзными ушибами, ещё трое — с переломами рёбер.
ЧП произошло 29 июля. Правоохранительные органы считают, что причиной мог стать слишком сильный напор воды в генераторе волн.
Ранее News.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в аквапарке в городе Гулькевичи Краснодарского края. Четырёхлетний мальчик пришёл в бассейн вместе с 32-летней матерью и трёхлетним братом.