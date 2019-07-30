Индонезия вернула Франции и Гонконгу семь контейнеров с мусором, содержавшим пластик и токсичные вещества. Как заявили в таможенной службе индонезийского острова Батам, это нарушает условия соглашения об импорте отходов.
Местные власти проинформировали, что пять контейнеров направили в Гонконг, а два — во Францию, передаёт «
В последнее время Индонезия ужесточила контроль за поступающим в рамках международных соглашений мусором. В результате его чаще стали возвращать странам-экспортёрам. В ближайшее время в США, Австралию и Германию отправятся ещё 42 контейнера.
Ранее, как писал News.ru, Всемирный фонд дикой природы сообщил, что ежегодно в Мировой океан попадают от 5 млн до 12 млн тонн мусора. Это влияет на всю экосистему, на глобальное потепление климата и на повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, а микропластик в океане сбивается в мусорные острова.