https://static.news.ru/photo/559db620-b2a7-11e9-9f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aditya Irawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индонезия вернула Франции и Гонконгу семь контейнеров с мусором, содержавшим пластик и токсичные вещества. Как заявили в таможенной службе индонезийского острова Батам, это нарушает условия соглашения об импорте отходов.

Местные власти проинформировали, что пять контейнеров направили в Гонконг, а два — во Францию, передаёт « Интерфакс ».

В последнее время Индонезия ужесточила контроль за поступающим в рамках международных соглашений мусором. В результате его чаще стали возвращать странам-экспортёрам. В ближайшее время в США, Австралию и Германию отправятся ещё 42 контейнера.

Ранее, как писал News.ru, Всемирный фонд дикой природы сообщил, что ежегодно в Мировой океан попадают от 5 млн до 12 млн тонн мусора. Это влияет на всю экосистему, на глобальное потепление климата и на повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, а микропластик в океане сбивается в мусорные острова.