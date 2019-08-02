https://static.news.ru/photo/bb393404-b523-11e9-b87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iqbal Lubis/Xinhua/Global Look Press

Власти Индонезии предупредили об угрозе цунами в связи с землетрясением магнитудой 7,1, которое было зафиксировано у берегов острова Суматра.

Подземные толчки зарегистрировали в 15:03 по московскому времени. Эпицентр находился в 205 километрах к юго-западу от населённого пункта Пандегланг. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало, сообщает агентство « Рейтер ».

Ранее News.ru писал, что в результате серии землетрясений, начавшихся на Филиппинах 27 июля, погибли восемь человек. Ещё 60 человек получили ранения.