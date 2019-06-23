Силовики Индии ликвидировали не менее четырёх боевиков в штате Джамму и Кашмир в ходе зачистки местности от террористов. Столкновение произошло в округе Шопиан.
В настоящее время перестрелка продолжается. Индийские полицейские окружили боевиков, передаёт
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Пакистана Имран Хан написал письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди. В нём он сообщил, что Исламабад готов к переговорам с Нью-Дели по всем сложным двусторонним вопросам, в том числе по проблеме Кашмира.