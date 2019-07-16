https://static.news.ru/photo/4ee8b6e4-a790-11e9-8572-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пакистан открыл своё воздушное пространство для гражданских самолётов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией. Отмена всех запретов объявлена 16 июля управлением гражданской авиации страны.

Исламабад ввёл ограничения на полёты в конце февраля 2019 года. Его решение оказалось неожиданным для перевозчиков, которые были вынуждены менять маршруты. Это, в свою очередь, привело к увеличению продолжительности перелётов в Юго-Восточную Азию и их стоимости, сообщает Life .

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Пакистана Имран Хан может посетить Россию в сентябре текущего года. Политика пригласил президент РФ Владимир Путин для визита на Восточный экономический форум (ВЭФ). Мероприятие пройдёт во Владивостоке. Лидер РФ предложил Хану деловую поездку во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся в июне 2019-го в Бишкеке (Киргизия).