Сотрудники правоохранительных органов Гонконга применили резиновые пули против участников демонстраций в городе.
По данным полиции, активисты бросали в силовиков предметы, передаёт
Акция была согласована с властями, но в ходе проведения шествия протестующие вышли далеко за пределы оговорённого маршрута. Они перекрыли движение транспорта по целому ряду улиц, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.
Кроме того, митингующие окружили офис центральных властей КНР. Здание забросали яйцами, разрисовали стены граффити и залили краской камеры видеонаблюдения.
Ранее News.ru писал, что полиция применила против участников акции слезоточивый газ.