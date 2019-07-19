https://static.news.ru/photo/247f32e4-abd1-11e9-ad9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ivan Abreu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Гонконга применили резиновые пули против участников демонстраций в городе.

По данным полиции, активисты бросали в силовиков предметы, передаёт BBC .

Акция была согласована с властями, но в ходе проведения шествия протестующие вышли далеко за пределы оговорённого маршрута. Они перекрыли движение транспорта по целому ряду улиц, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.

Кроме того, митингующие окружили офис центральных властей КНР. Здание забросали яйцами, разрисовали стены граффити и залили краской камеры видеонаблюдения.

Ранее News.ru писал, что полиция применила против участников акции слезоточивый газ.