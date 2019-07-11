Антикоррупционная политика Китая за последние годы привела к сотням тысяч дел в отношении министров и рядовых чиновников. Одно из них даже закончилось смертной казнью. Однако же подозреваемому в коррупционных связях высокопоставленному генералу наказание вынесли тайно.
Бывший министр обороны Китая Чан Ваньцюань был понижен в звании уже после своей отставки в связи с тем, что его уличили в реализации коррупционных схем,
О понижении в звании бывшего главы Минобороны КНР официально не объявлялось, однако, как утверждает газета со ссылкой на свои источники, его действующий ранг не выше заместителя командующего округа. Об этом свидетельствует сокращение его военной пенсии. Как бывшему министру Ваньцюаню положен отдельный дом, однако сейчас он занимает две квартиры в бывшем комплексе бронетанковых войск в районе Хайдянь. При этом неназванные собеседники газеты подчёркивают: понижение звания — гуманная мера в отношении экс-министра, которую можно назвать «мягкой посадкой».
Дело Чана может быть очень серьёзным, его могут рассматривать как часть вредоносного влияния Го и Сюй, но при этом его не нужно сажать в тюрьму как Го. Его переселение в комплекс рядом с 301 больницей — пример гуманного обращения, — говорит источник.
Антикоррупционные чистки в Китае приобрели массовый характер в 2012 году по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда для чиновников были введены восемь правил подобающего поведения и начаты проверки действий. При этом власти Китая ориентированы на поимку коррупционеров не только внутри страны, но и за её пределами. Инициированная в 2015 году общенациональная кампания «Небесная сеть» была направлена на то, чтобы экстрадировать на родину беглых чиновников, подозреваемых в совершении преступлений. В тот год КНР передал в Интерпол список из ста имён, на основе которого организация выдала «красные уведомления» на арест. По состоянию на 2018 год около 4,8 тысяч человек были возвращены в Китай для того, чтобы предстать перед судом по коррупционным делам. При этом в общей сложности за
По словам старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина основной причиной чисток в НОАК всё же была борьба с коррупцией.
К моменту прихода Си Цзиньпина к власти коррупция достигала гигантских масштабов. Но, конечно, это не отменяет того факта, что присутствовал и элемент политической борьбы как и при любых антикоррупционных чистках в любой стране мира, — сказал News.ru эксперт.
Он также выразил сомнение в том, что понижение военного звания экс-министра обороны КНР могло стать наказанием за его участие в коррупционных схемах. Кашин отметил, что пост министра обороны предполагает ограниченный набор функций, в частности поддержание внешних связей по военной линии и взаимодействие с гражданскими структурами правительства страны. Однако эксперт подчеркнул, что Ваньцюань ранее занимал и другие должности.
По его словам, Го Босюн и Сюй Цайхоу были двумя главными людьми после председателя ЦВС, которые «непосредственно руководили армией в ежедневном режиме».
С ними так или иначе были связаны все. Чан Ваньцюань мог считаться ставленником кого-то из них или быть связан по прошлой карьере. Но опять же, людей, которых считали реально зависимыми, в основном зачистили гораздо более жёстко, и произошло это уже давно, — заключил эксперт.