Антикоррупционная политика Китая за последние годы привела к сотням тысяч дел в отношении министров и рядовых чиновников. Одно из них даже закончилось смертной казнью. Однако же подозреваемому в коррупционных связях высокопоставленному генералу наказание вынесли тайно.

Бывший министр обороны Китая Чан Ваньцюань был понижен в звании уже после своей отставки в связи с тем, что его уличили в реализации коррупционных схем, пишет газета South China Morning Post. По данным источников издания, экс-министр был связан с генералами Го Босюном и Сюй Цайхоу, занимавшими ранее должности заместителей председателя Центрального военного совета Китая (ЦВС, высший орган управления Народно-освободительной Армии Китая (НОАК)). Цайхоу был осуждён в 2014 году за взяточничество. По версии следствия генерал помогал офицерам за деньги продвинуться по служебной лестнице. Расследование в отношении Цайхоу было прекращено в 2015 году в связи со смертью генерала от рака. Босюн также был обвинён в получении взяток и приговорён к пожизненному заключению в 2016 году.

Dai Tianfang/XINHUA/Global Look Press

О понижении в звании бывшего главы Минобороны КНР официально не объявлялось, однако, как утверждает газета со ссылкой на свои источники, его действующий ранг не выше заместителя командующего округа. Об этом свидетельствует сокращение его военной пенсии. Как бывшему министру Ваньцюаню положен отдельный дом, однако сейчас он занимает две квартиры в бывшем комплексе бронетанковых войск в районе Хайдянь. При этом неназванные собеседники газеты подчёркивают: понижение звания — гуманная мера в отношении экс-министра, которую можно назвать «мягкой посадкой».

Дело Чана может быть очень серьёзным, его могут рассматривать как часть вредоносного влияния Го и Сюй, но при этом его не нужно сажать в тюрьму как Го. Его переселение в комплекс рядом с 301 больницей — пример гуманного обращения, — говорит источник.

Антикоррупционные чистки в Китае приобрели массовый характер в 2012 году по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда для чиновников были введены восемь правил подобающего поведения и начаты проверки действий. При этом власти Китая ориентированы на поимку коррупционеров не только внутри страны, но и за её пределами. Инициированная в 2015 году общенациональная кампания «Небесная сеть» была направлена на то, чтобы экстрадировать на родину беглых чиновников, подозреваемых в совершении преступлений. В тот год КНР передал в Интерпол список из ста имён, на основе которого организация выдала «красные уведомления» на арест. По состоянию на 2018 год около 4,8 тысяч человек были возвращены в Китай для того, чтобы предстать перед судом по коррупционным делам. При этом в общей сложности за период с 2012 по 2018 год более 1,3 млн чиновников оказались под следствием, из них 76 бывших министров.

Председатель КНР Си Цзиньпин Сергей Булкин/News.ru

Чистки в НОАК проходили вместе с реформой армии, инициированной Си Цзиньпином в конце 2015-го. По её итогам число членов ЦВС было сокращено с 11 до семи, а четыре Главных управления, посредством которых осуществлялся контроль над вооружёнными силами, были упразднены. Их заменили 15 департаментами. Критики реформы связывали прошедшие антикоррупционные чистки с желанием председателя КНР усилить контроль над армией и утверждали, что они носят идеологический характер.

По словам старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина основной причиной чисток в НОАК всё же была борьба с коррупцией.

К моменту прихода Си Цзиньпина к власти коррупция достигала гигантских масштабов. Но, конечно, это не отменяет того факта, что присутствовал и элемент политической борьбы как и при любых антикоррупционных чистках в любой стране мира, — сказал News.ru эксперт.

Он также выразил сомнение в том, что понижение военного звания экс-министра обороны КНР могло стать наказанием за его участие в коррупционных схемах. Кашин отметил, что пост министра обороны предполагает ограниченный набор функций, в частности поддержание внешних связей по военной линии и взаимодействие с гражданскими структурами правительства страны. Однако эксперт подчеркнул, что Ваньцюань ранее занимал и другие должности.

Чан Ваньцюань Ding Haitao/Xinhua/Global Look Press

Я думаю, если бы Чан Ваньцюань реально был вовлечён в какие-то коррупционные преступления, то речь всё же шла бы уже об аресте. Если в качестве наказания выступает понижение звания, то, скорее всего, причина заключается в упущениях с его стороны в ходе службы, в каких-то неудачах, недосмотре за подчинёнными. Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

По его словам, Го Босюн и Сюй Цайхоу были двумя главными людьми после председателя ЦВС, которые «непосредственно руководили армией в ежедневном режиме».