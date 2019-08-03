Не менее семи человек погибли на Филиппинах в результате опрокидывания двух моторных лодок у берегов города Илоило. Они направлялись в провинцию Гимарас, когда внезапно подул порывистый сильный ветер.
По данным береговой охраны, на борту был 51 человек: в одной из лодок находились 43 пассажира и четыре члена экипажа, в другой — только четыре матроса, передаёт
Спасатели вызволили из воды 31 человека, остальные числятся пропавшими без вести.
Поиски пропавших пассажиров и членов экипажа продолжаются.
Ранее, как писал News.ru, моторная лодка опрокинулась на Урале. В ней находились пятеро пассажиров, в том числе трое детей.