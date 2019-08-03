https://static.news.ru/photo/1ddd7330-b5e8-11e9-95bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не менее семи человек погибли на Филиппинах в результате опрокидывания двух моторных лодок у берегов города Илоило. Они направлялись в провинцию Гимарас, когда внезапно подул порывистый сильный ветер.

По данным береговой охраны, на борту был 51 человек: в одной из лодок находились 43 пассажира и четыре члена экипажа, в другой — только четыре матроса, передаёт РИА Новости .

Спасатели вызволили из воды 31 человека, остальные числятся пропавшими без вести.

Поиски пропавших пассажиров и членов экипажа продолжаются.

Ранее, как писал News.ru, моторная лодка опрокинулась на Урале. В ней находились пятеро пассажиров, в том числе трое детей.