Более 60 человек госпитализированы из-за утечки газообразного хлора в бассейне на юго-западе столицы Китая.
Многие посетители бассейна почувствовали тошноту и головокружение. Публику эвакуировали, пострадавших госпитализировали, следственная комиссия ведёт проверку по факту утечки хлора, пишет
Как писал News.ru ранее, количество пострадавших от употребления еды из автоматов Healthy Food в Москве выросло до 80 человек, из них 37 человек госпитализированы с диагнозом «сальмонеллёз», сообщает Роспотребнадзор.