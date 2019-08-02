https://static.news.ru/photo/178421be-b5a7-11e9-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa

Более 60 человек госпитализированы из-за утечки газообразного хлора в бассейне на юго-западе столицы Китая.

Многие посетители бассейна почувствовали тошноту и головокружение. Публику эвакуировали, пострадавших госпитализировали, следственная комиссия ведёт проверку по факту утечки хлора, пишет China Daily .

Как писал News.ru ранее, количество пострадавших от употребления еды из автоматов Healthy Food в Москве выросло до 80 человек, из них 37 человек госпитализированы с диагнозом «сальмонеллёз», сообщает Роспотребнадзор.