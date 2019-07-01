https://static.news.ru/photo/e380c136-9bd1-11e9-b8ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Противники законопроекта об экстрадиции, которые вновь организовали протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, пытаются прорваться в здание Законодательного собрания города.

По некоторым данным, несколько десятков протестующих намеревались разбить окна здания с помощью подручных предметов, однако внутри находились сотрудники полиции, которые пресекли эти попытки.

Одного из демонстрантов, хотевшего остановить других, уронили на землю. Также помешать протестующим пытался один из парламентариев, который в результате получил ранение, передаёт RTHK .

Ранее News.ru писал, что выступающие против законопроекта об экстрадиции жители Гонконга облили сотрудников правоохранительных органов неизвестной жидкостью, в связи с чем 13 офицеров были доставлены в больницы.