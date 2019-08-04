https://static.news.ru/photo/46f7c138-b72a-11e9-8db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com

Участники гонконгских акций протеста заблокировали автодороги, сорвали работу метро и аэропорта.

Свыше ста авиарейсов отменено, нарушена работа нескольких линий метрополитена и скоростного поезда в аэропорт, сообщает RTHK .

Власти предупреждают, что беспорядки могут плачевно сказаться на экономике города, гонконгская фондовая биржа уже среагировала падением индекса «Хан Сен» на 2% в первые же минуты торгов.

Как писал News.ru ранее, полиция Гонконга сообщила об аресте более 20 человек, принимавших участие в беспорядках во время акций протеста и вступавших в противостояние с правоохранительными органами.