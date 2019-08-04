Участники гонконгских акций протеста заблокировали автодороги, сорвали работу метро и аэропорта.
Свыше ста авиарейсов отменено, нарушена работа нескольких линий метрополитена и скоростного поезда в аэропорт, сообщает
Власти предупреждают, что беспорядки могут плачевно сказаться на экономике города, гонконгская фондовая биржа уже среагировала падением индекса «Хан Сен» на 2% в первые же минуты торгов.
Как писал News.ru ранее, полиция Гонконга сообщила об аресте более 20 человек, принимавших участие в беспорядках во время акций протеста и вступавших в противостояние с правоохранительными органами.