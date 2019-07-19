https://static.news.ru/photo/671f841e-aba4-11e9-8c1b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lv Xiaowei/Global Look Press

Сотни демонстрантов, вышедших 21 июля в центре Гонконга на антиправительственное шествие, оцепили штаб-квартиру местной полиции.

Участники акции отклонились от согласованного с властями маршрута и прорвались в район Адмиралти, где находятся правительственные здания. Они заблокировали движение транспорта на некоторых улицах и окружили штаб-квартиру полиции. Столкновений пока не замечено, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

News.ru ранее сообщал, что десятки тысяч жителей Гонконга вышли на новую антиправительственную демонстрацию. Планировалось, что шествие начнётся от парка «Виктория» и закончится у Верховного суда в районе Адмиралти, где сосредоточены основные административные здания. Но полицейские из соображений безопасности потребовали сократить маршрут.

Это не первая антиправительственная акция в городе. Почти 30 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией в пригороде Гонконга Шатин.

Поводом для акции протеста послужил законопроект, предусматривающий механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Организаторы демонстрации полагают, что под его действие могут попасть и правозащитники.