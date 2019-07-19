Сотни демонстрантов, вышедших 21 июля в центре Гонконга на антиправительственное шествие, оцепили штаб-квартиру местной полиции.
Участники акции отклонились от согласованного с властями маршрута и прорвались в район Адмиралти, где находятся правительственные здания. Они заблокировали движение транспорта на некоторых улицах и окружили штаб-квартиру полиции. Столкновений пока не замечено, сообщает
News.ru ранее сообщал, что десятки тысяч жителей Гонконга вышли на новую антиправительственную демонстрацию. Планировалось, что шествие начнётся от парка «Виктория» и закончится у Верховного суда в районе Адмиралти, где сосредоточены основные административные здания. Но полицейские из соображений безопасности потребовали сократить маршрут.
Это не первая антиправительственная акция в городе. Почти 30 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией в пригороде Гонконга Шатин.
Поводом для акции протеста послужил законопроект, предусматривающий механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Организаторы демонстрации полагают, что под его действие могут попасть и правозащитники.