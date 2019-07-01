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Автобусы-рестораны («бустораны») появились на улицах столицы Южной Кореи — Сеула. В транспорте жителям и гостям города предлагают не только совершить экскурсию по мегаполису, но и утолить голод во время путешествия, например, жареным в соусе барбекю мясом угря.

Авторы идеи рекомендуют совершать поездки вечером или ночью, так как одной из остановок на подобных маршрутах является красивая набережная реки Ханган, освещённая множеством фонарей, пишет Korea Times .

По прибытии пассажирам предложат полакомиться различными блюдами и полюбоваться видом на три искусственных острова Сэбитсом. Турфирма, владеющая автобусами, специально приобрела подержанный ретро-транспорт в США и Европе. Каждый «бусторан» вмещает до 30 пассажиров.

Ранее News.ru сообщал, что двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, появятся на улицах столицы Великобритании в 2020 году. Компания Transport for London, отвечающая за работу большей части общественного транспорта, уже разместила заказ на 60 экологичных даблдекеров.