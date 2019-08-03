Полиция Гонконга сообщила об аресте более 20 человек, принимавших участие в беспорядках во время акций протеста и вступавших в противостояние с правоохранительными органами.
Арестованным вменяют в вину участие в незаконных собраниях и нападениях, передаёт «
Тысячи государственных служащих Гонконга 2 августа вышли на улицы специального административного района, присоединившись к протестам против приостановленного проекта закона об экстрадиции. Полиция сообщает, что в акции, которая завершилась примерно в 16:00 по московскому времени, приняли участие около 13 тысяч человек, а организаторы заявляют о 40 тысячах демонстрантов.