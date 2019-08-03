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Один человек погиб во время тропического шторма в северо-восточной части Вьетнама. Стихия бушует в провинциях Куангнинь и Тханьхоа.

Ещё 13 граждан считаются пропавшими без вести, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в социальной сети Twitter. Ураган вызвал наводнения и оползни. Тропический шторм «Вифа» обрушился на побережье провинций Куангнинь и...