Блогер из Китая по фамилии Сунь найден мёртвым в собственной квартире. 35-летний мужчина получил известность благодаря поеданию экзотических насекомых и распитию крепких спиртных напитков в прямом эфире. За два дня до смерти он устроил трансляцию поедания ящериц, многоножек и мучных червей. Вместе с ними блогер употребил большое количество алкоголя.
Тело мужчины обнаружила его девушка, передаёт
На аккаунт китайца подписаны 15 тысяч человек. Почти каждый день он транслировал поедание необычной пищи через стриминговый сервис DouYu. Сунь смастерил колесо, в сектора которого помещал пищу. С помощью такой самодельной рулетки он выбирал, что съест.
Ранее News.ru писал, что блогер из Великобритании Эмили Хартридж погибла на 36-м году жизни. Её электроскутер столкнулся с грузовиком.