https://static.news.ru/photo/927ca65c-adeb-11e9-9c60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dirk Renckhoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Блогер из Китая по фамилии Сунь найден мёртвым в собственной квартире. 35-летний мужчина получил известность благодаря поеданию экзотических насекомых и распитию крепких спиртных напитков в прямом эфире. За два дня до смерти он устроил трансляцию поедания ящериц, многоножек и мучных червей. Вместе с ними блогер употребил большое количество алкоголя.

Тело мужчины обнаружила его девушка, передаёт Daily Mail . Полицейские констатировали отсутствие у блогера признаков жизни. В момент их приезда компьютер мужчины работал в режиме прямой трансляции. Проводится расследование происшедшего.

На аккаунт китайца подписаны 15 тысяч человек. Почти каждый день он транслировал поедание необычной пищи через стриминговый сервис DouYu. Сунь смастерил колесо, в сектора которого помещал пищу. С помощью такой самодельной рулетки он выбирал, что съест.

Ранее News.ru писал, что блогер из Великобритании Эмили Хартридж погибла на 36-м году жизни. Её электроскутер столкнулся с грузовиком.