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Российские производители пряников начали экспортировать сладости в Китай. Об этом заявил вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.

За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников, — сообщил РИА Новости Вонг в кулуарах семинара для экспортёров Alibaba Global Course.

Он добавил, что спросом на Alibaba Group пользуются российские продукты питания, пищевые добавки, косметика, изделия ручной работы.

Ранее News.ru сообщал, что компания Rural Taobao, входящая в структуру Alibaba Group, представит китайских продуктовых поставщиков, чьи товары будут продаваться в России. Не исключено, что в ближайшее время к ним присоединятся отечественные ретейлеры. В настоящий момент речь идет только о продаже китайской продукции, но ассортимент может быть расширен и за счет российских производителей.