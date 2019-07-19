https://static.news.ru/photo/54a5e2d2-abc8-11e9-8f68-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы до своего ухода с поста в 2021 году провести референдум по изменению конституцию страны, которая, в частности, не позволяет государству иметь собственную армию.

В этом вопросе крайнего срока, конечно, нет, но я хотел бы провести референдум, пока я на посту, — цитирует премьера ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Синдзо Абэ давно выступает за пересмотр девятой статьи конституции, которая не позволяет Японии создавать собственную армию и участвовать в военных действиях. Изменить основной закон можно только после проведения референдума, за организацию которого должны проголосовать две трети обеих палат японского парламента.

Ранее News.ru сообщал, что Абэ не станет в очередной раз выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей Либерально-демократической партии после завершения срока его полномочий в 2021 году. Таким образом, политик подтвердил, что уйдёт в отставку с должности главы правительства, так как в азиатской стране руководителем кабмина автоматически становится председатель правящей партии.