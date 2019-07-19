https://static.news.ru/photo/a5dd3bee-abcf-11e9-af4b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Японский премьер Синдзо Абэ прокомментировал вопрос подписания мирного договора с РФ. По его словам, он стремится заключить соответствующее соглашение до 2021 года, то есть — до окончания своих полномочий главы правительства.

Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией — ред.) в ходе своего срока, — цитирует дипломата телеканал NHK .

Сотрудничество двух государств десятилетиями осложняется отсутствием мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио ставит возвращение азиатской стране островов Южно-Курильской гряды: Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. При этом, Страна восходящего солнца ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Кремля заключается в том, что спорные территории вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Ранее News.ru сообщал, что Москва отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух южнокурильских островов из четырёх в рамках переговоров о мирном договоре между государствами.

Одной из причин подобного решения стало беспокойство РФ, связанное с японско-американским военным альянсом. Также отрицательный ответ обусловлен опасениями, что передача территорий негативно скажется на уровне поддержки власти со стороны российского населения.