Известный автопроизводитель отзывает в России почти 4 тысячи машин Toyota отзывает более 3,8 тысячи авто в России из-за проблем с трансмиссией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель японского автопроизводителя Toyota в России ООО «Тойота Мотор» отзывает более 3,8 тысячи машин, сообщили в пресс-службе Росстандарта. Речь идет о моделях Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, выпущенных с 30 сентября 2021 года по настоящее время.

Причина отзыва транспортных средств: в трансмиссии в сборе используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам, — сказано в сообщении.

В Росстандарте уточнили, что диски в тормозной муфте после переключения трансмиссии в нейтральное положение и снятия давления с поршня сцепления продолжают передавать мощности двигателя на колеса. Это означает, что машина может двигаться на ровной поверхности, повышая риски возникновения ДТП.

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