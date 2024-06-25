«Жить так легче»: назван главный плюс новых правил регистрации автомобиля Автоэксперт Зенкевич поддержал новые правила регистрации машин без ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исключение полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации машин является верным решением, считает автомобильный эксперт Иван Зенкевич. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что это облегчит жизнь водителям. По его словам, даже при покупке автомобиля, который не планируется использовать в ближайшее время, пришлось бы оплачивать страховку.

С этими страховками была странная инициатива. То есть я купил машину, надо поставить ее на учет, но я-то, может, и не хочу на ней ездить, а просто хочу поставить на учет. Это же мне надо было еще заплатить денег за страховку. Зачем? Вообще, чем меньше бумажек, тем интереснее. Жить легче так, — высказался автоэксперт.

Он уточнил, что раньше можно было поставить машину на учет без страховки. Зенкевич отметил, что от ситуации проигрывают только страховщики. При этом, по его словам, он даже рад, что им «станет немножко грустно».

Раньше без страховки все ставили на учет машину, доезжали до первого сотрудника полиции или первой камеры, а дальше — штраф 500 рублей. Конечно, страховщики недовольны. Пусть воют, я рад, что им немножко грустно станет, — заключил Зенкевич.

Госдума ранее приняла в третьем чтении поправки, которые исключают из перечня обязательных для регистрации транспортного средства документов полис ОСАГО. Нормы также позволяют по заявлению владельца снимать угнанный или похищенный автомобиль с регистрации в ГИБДД.